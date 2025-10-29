Tren embiste a camión cargado de cemento que intentó ganarle el paso; se registra rapiña

Elota, Sinaloa.- La mañana de este miércoles 29 de octubre de 2025 se reportó un aparatoso accidente en el municipio de Elota, Sinaloa, en donde un tren de carga se impactó contra un camión doble remolque que transportaba costales de cemento. Los primeros informes indican que la unidad de carga le intentó ganarle el paso a la locomotora, lo que derivó en el fuerte choque, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el incidente ocurrió a la altura del cruce ferroviario que se ubica en las inmediaciones de la localidad de La Cruz de Elota. El siniestro provocó que decenas de sacos de cemento terminaran en el asfalto, a un lado del cruce ferroviario, por lo que se registraron actos de rapiña por parte de vecinos de la zona y civiles que transitaban por el mencionado sector.

En el lugar se registraron actos de rapiña.

El conductor del camión logró salir ileso, aunque visiblemente afectado por lo sucedido, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y evaluar los daños ocasionados, tanto al ferrocarril como a la unidad de carga", explicó el medio anteriormente citado.

Luego de ser alertados, elementos de Tránsito Municipal y Bomberos de Elota, así como personal de Protección Civil, acudieron al sitio para atender la emergencia. Los agentes policíacos y los rescatistas se encargaron de evitar otro incidente de este tipo, además de coordinar las labores de limpieza y retiro de los costales de cemento. Tras realizar las averiguaciones, la autoridades desengancharon unos vagones para dejar libre el paso de vía a la circulación.

Con la ayuda de una máquina, los policías y socorristas levantaron el cemento que quedó desparramado, el cual posteriormente fue vaciado a un camión de volteo. Hasta el momento se desconoce cuánta carga se perdió durante el percance. Finalmente, personal del Departamento de Tránsito Municipal, con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional División Carreteras, se encargaron de las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

