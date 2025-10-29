(VIDEO) Mujer muere durante aparatoso accidente en Monterrey; se distrajo con su celular

Monterrey, Nuevo León.- Durante la mañana de este miércoles 29 de octubre de 2025, un accidente de tránsito dejó como saldo a una mujer muerta y a dos personas lesionadas en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde una unidad del transporte público y un automóvil tipo Matiz se involucraron en un trágico choque. Los primeros informes señalan que el impacto provocó que la fallecida, quien se movilizaba en el vehículo particular, quedó atrapada dentro del carro.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron a las 08:30 horas aproximadamente sobre la calle José María Arteaga, entre Platón Sánchez y Álvaro Obregón. En un video captado por el C4 se observa el momento en el que el vehículo Matiz, color verde y modelo reciente, cruzó la vía sin ninguna precaución y esto provocó que se estampara contra la unidad de la ruta 105 Pueblo Nuevo.

La víctima mortal aún no ha sido identificada.

Créditos: Telediario Monterrey

De acuerdo a las versiones de algunos testigos se mencionó que el camión urbano circulaba a exceso de velocidad, mientras que la conductora del vehículo compacto no hizo el alto correspondiente", explicó el medio anteriormente citado.

Hasta el lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Asimismo se constató que dos pasajeros y el chofer del camión resultaron con lesiones leves, mientras que elementos de Movilidad cerraron parcialmente la circulación para facilitar las labores de rescate, el retiro de los vehículos y el levantamiento del cuerpo hacia el anfiteatro local.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en coordinación con agentes ministeriales, realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Versiones extraoficiales indican que la víctima mortal sostenía un teléfono celular y un vapeador al momento del impacto, además se dijo que vestía una pijama, no portaba alguna identificación y tenía entre 30 y 35 años de edad, aunque esta información no ha sido verificada por las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui