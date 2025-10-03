Arrestan a presunto 'tirador' en Cajeme; tenía en su poder 11 envoltorios de crystal

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme realizaron la detención de una persona en la comisaría de Providencia por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. La acción policial tuvo lugar durante la tarde de ayer jueves 2 de septiembre, alrededor de las 19:00 horas. Agentes pertenecientes al Grupo de Investigación Criminal, se encontraban realizando patrullajes en dicha comunidad.

En ese momento identificaron a un sujeto cuya actitud fue considerada sospechosa. El individuo, quien se identificó como Juan Francisco 'N', de 47 años de edad, fue sometido a una revisión precautoria. Durante este procedimiento, los oficiales localizaron entre sus pertenencias un total de 11 envoltorios que contenían una sustancia granulada de color blanco, cuyas características físicas coinciden con las del narcótico sintético conocido como crystal.

Ante el hallazgo, se procedió a su detención. Posteriormente, Juan Francisco 'N' fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría para la elaboración del Informe Policial Homologado, documento que detalla los hechos para su integración a la carpeta de investigación. Finalmente, tanto el detenido como la materia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica.

Leyenda

Hace solo unos días, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora reveló que intensificó sus operativos para garantizar la tranquilidad de los habitantes de Ciudad Obregón. Estas acciones, enfocadas en la prevención y el combate directo al delito, tienen como objetivo principal retirar de circulación sustancias ilícitas que representan un grave riesgo para la salud y la paz social, respondiendo a las denuncias ciudadanas.

Como resultado, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) reportó la detención de dos individuos. Durante un recorrido de vigilancia en la colonia Primavera, los agentes arrestaron a Roberto 'N', quien fue encontrado en posesión de cuatro envoltorios que contenían una sustancia con las características de un narcótico. Asimismo, en patrullajes por la colonia Libertad, se realizó la detención de Raúl 'N' tras decomisarle seis dosis de un material similar.

Fuente: Tribuna