Atrapan a 'El Fresa', líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas; está acusado de secuestro

Mérida, Yucatán.- Durante un operativo de diversas fuerzas de seguridad, fue detenido en la ciudad de Mérida, Yucatán, un individuo identificado como Enrique 'N', alias 'El Fresa'. Según informes oficiales, se le señala como un presunto líder regional del Cártel de Sinaloa y era considerado un objetivo prioritario para la justicia del Estado de Chiapas. Las autoridades le ejecutaron una orden de aprehensión, que existía en su contra.

La detención fue el resultado de un esfuerzo conjunto que involucró al Ejército, la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como a las fiscalías generales de Yucatán y Chiapas y la Secretaría de Seguridad Pública. Se le acusa del secuestro de una persona con las iniciales R.C.L., suceso ocurrido en octubre de 2023. De acuerdo con los detalles de la carpeta de investigación, el crimen sucedió en Chiapas.

El modus operandi descrito señala que el día de los hechos, 'El Fresa', acompañado por varios sujetos armados, ingresó al rancho de la víctima, donde esta fue agredida físicamente y posteriormente trasladada en un vehículo con rumbo desconocido. Más tarde, la familia del secuestrado recibió una llamada en la que se exigía el pago de 5 millones de pesos a cambio de su liberación.

Tras su captura en Mérida, Enrique 'N' fue trasladado y puesto a disposición del juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial con sede en Pichucalco, Chiapas, donde se definirá su situación jurídica en los próximos días. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chiapas lo identifica como uno de los principales generadores de violencia en las regiones norte y de Los Bosques de dicho estado.

Esta acción sucede en una serie de operaciones recientes contra miembros importantes de esta organización criminal. A finales de septiembre, fue capturado Juan Pablo 'N', alias 'El Chuki', de 26 años, señalado como piloto de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Su detención tuvo lugar en la zona serrana de Surutato, en Badiraguato, Sinaloa, durante un operativo del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

'El Chuki' contaba con una orden de arresto por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas, reforzando las acciones de las autoridades contra las redes logísticas del grupo.

Fuente: Tribuna