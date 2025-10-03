Balacera al norte de Hermosillo: Matan a hombre dentro de local de máquinas tragamonedas

Hermosillo, Sonora.- La noche de este viernes 3 de octubre, un hombre fue privado de la vida tras un ataque armado perpetrado al interior de un establecimiento en la colonia López Portillo, ubicada al norte de Hermosillo. El hecho violento generó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió alrededor de las 18:30 horas en un local con máquinas tragamonedas.

Testigos indicaron que presuntos sicarios llegaron al lugar, ingresaron y dispararon con armas cortas directamente contra la víctima, quien se encontraba dentro del inmueble. Tras cometer el acto, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido. A la esquina de las calles Sinoquipe y Guadalupe Victoria acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, sin embargo, al valorar al afectado, confirmaron su deceso.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) arribaron como primeros respondientes y procedieron a asegurar el perímetro, acordonando la escena del crimen. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo presente para iniciar las indagatorias, realizando el levantamiento de casquillos percutidos y otras pruebas.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad del hombre fallecido no ha sido revelada por las autoridades y no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos sucesos. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente que ayude a confirmar su identidad. Este se convierte en el tercer hecho violento registrado solo durante este viernes en Hermosillo.

Paramédicos se retiraron del lugar tras confirmar la muerte

Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado con impactos de arma de fuego dentro de una vivienda en el fraccionamiento Villas del Sur, al sur de la ciudad. El hallazgo activó un protocolo de seguridad coordinado por diversas corporaciones de seguridad durante las primeras horas de este viernes 3 de septiembre.

Fuente: Tribuna