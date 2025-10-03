Bebé de dos años es rescatada en Nogales; era rehén de su padre y amenazaba con herirla

Nogales, Sonora.- Una bebé de dos años fue rescatada en Nogales, ya que su padre la mantenía como rehén y amenazaba con herirla con un machete; la información la confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) este viernes 3 de octubre de 2025. El hombre fue identificado como Sergio Valente 'N', de 35 años, quien cargaba a la víctima y con un arma blanca, amenazaba con lastimarla.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia La Mesa de esta ciudad fronteriza de Sonora, donde una persona del sexo masculino resultó lesionada previamente, siendo el motivo por el que se solicitó la presencia de las autoridades y ante lo cual Sergio Valente 'N' se atrincheró en una casa habitación, amenazando con lastimar a la menor de edad con el arma cortocontundente.

#Seguridad | Autoridades de Nogales rescataron a una bebé de 2 años que fue rehén de su propio padre, quien amenazaba con herirla con un machete; la Fiscalía del Estado de Sonora informó que la menor se encuentra a salvo tras disparar al agresor uD83DuDC76uD83CuDFFBuD83DuDEA8 pic.twitter.com/r3NwXA0Ok8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 3, 2025

Según información de la Policía Municipal, la madre de la menor se encontraba en el lugar intentando dialogar con el hombre, quien se negaba a entregar a la bebé y portaba el machete. Tras varios intentos de mediación con el sujeto, y ante la urgente necesidad de resguardar a la menor, pues su integridad se encontraba en un severo riesgo, primando el interés superior de las infancias, la FGJES procedió mediante una intervención táctica neutralizando cualquier tipo de riesgo generado por su captor.

Los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ingresaron a la casa por la fuerza y posteriormente se escucharon disparos de arma de fuego y se pudo rescatar a la menor. Sergio Valente 'N' resultó con al menos dos heridas y fue trasladado a recibir atención médica, se sabe que el sujeto está estable. "Tras esto, se logró con éxito asegurar a la víctima, quien se encuentra en buen estado de salud y sin ningún tipo de lesiones debido a la pronta acción de los elementos ministeriales", informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en un boletín.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que posteriormente informará más respecto al caso, conforme a las investigaciones lo permitan, pero resaltó que la menor no está herida. Las declaraciones del caso aún no han revelado información previa respecto a los hechos por los cuales se detonó la situación.

Bebé de dos años es rescatada en Nogales; era rehén de su padre y amenazaba con herirla

Fuente: Tribuna del Yaqui