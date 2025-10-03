Cae en Puebla exalcalde de Tlaxcala, tras 4 años prófugo por intentar matar a su cuñado

Puebla, Puebla.- Autoridades de procuración de justicia confirmaron la detención de José Isabel 'N', quien fungió como presidente municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, durante el periodo 2017-2021. La captura se efectuó el pasado 2 de octubre de 2025, poniendo fin a un periodo de casi 4 años en los que el exfuncionario se mantuvo evadido de la acción legal. Actualmente enfrenta cargos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El aseguramiento tuvo lugar en las inmediaciones del Parque Industrial de Huejotzingo, en el Estado de Puebla. De acuerdo con los reportes oficiales, el éxito de la operación se debió a la colaboración interinstitucional y al seguimiento de inteligencia realizado conjuntamente por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala y su homóloga en Puebla. Elementos de la Policía de Investigación, peritos y agentes ministeriales ejecutaron el mandamiento judicial tras ubicar al objetivo.

Inmediatamente después de su detención, el exalcalde fue trasladado a territorio tlaxcalteca para ser puesto a disposición del juez que lleva su caso y dar inicio a su proceso penal. La carpeta de investigación abierta por el Ministerio Público de Tlaxcala se deriva de los hechos ocurridos el 6 de octubre de 2021. En esa fecha, Fernando T., identificado como cuñado del hoy detenido, fue víctima de un ataque con arma de fuego que le provocó múltiples heridas.

Aunque se mantuvo en estado crítico de salud, logró sobrevivir a la agresión. Las indagatorias señalan a José Isabel 'N' como probable responsable de haber ordenado o participado de manera directa en dicho atentado. el contexto de la gestión de José Isabel 'N' al frente del ayuntamiento de Xicohtzinco estuvo marcada por diversos señalamientos relacionados con el presunto desvío de recursos públicos y obras inconclusas.

En su momento, esta situación generó protestas por parte de la población y tensiones políticas locales. La prolongada ausencia del exmunícipe ante las autoridades judiciales había sido motivo de reclamo por parte de los familiares de la víctima. Cabe mencionar que la situación de Xicohtzinco permanece bajo escrutinio público. El actual alcalde, Juan Ramírez Ávalos, ha sido objeto de señalamientos por presuntas irregularidades en obras públicas y temas laborales dentro del ayuntamiento.

Fuente: Tribuna