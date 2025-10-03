2 de octubre: SSC confirma 94 policías heridos tras enfrentamientos en el Zócalo capitalino

Ciudad de México.- La Ciudad de México (CDMX) vivió una de sus jornadas más violentas este jueves 2 de octubre de 2025, en el marco del 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco, ejecutada por el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Este año, lo que comenzó como una marcha conmemorativa terminó en enfrentamientos de gran escala entre grupos de encapuchados y elementos de seguridad, con saldo de al menos 94 policías lesionados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los 94 elementos heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la capital mexicana para su atención. Hasta la madrugada de este viernes 3 de octubre, 78 ya habían sido dados de alta, mientras que 16 permanecen en observación, según la dependencia. Se detalló que tres de ellos continúan en estado delicado y bajo tratamiento médico especializado.

A la par, servicios de emergencia también reportaron la atención de 29 civiles heridos. Por el momento, no se han reportado víctimas mortales por estos hechos.

¿Qué ocurrió en la marcha por la matanza de Tlatelolco?

La marcha inició el jueves 2 de octubre las 16:00 horas, tiempo local, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco (donde ocurrió la matanza), y avanzó hacia el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, durante el trayecto, un grupo de manifestantes con el rostro cubierto desató disturbios que incluyeron saqueos, pintas y agresiones directas contra la policía y periodistas.

En el centro de la ciudad, los hechos escalaron con el lanzamiento de piedras, petardos, bombas molotov y cubetas de pintura, además de la utilización de lanzallamas caseros que generaron daños en uniformes y equipo policial.

El operativo desplegado incluyó inicialmente a 500 policías, quienes únicamente portaban equipo de protección personal y extintores. Sin embargo, la magnitud de los disturbios obligó a reforzar la seguridad con mil agentes adicionales, alcanzando un total de mil 500 elementos en la zona.

En la noche, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, señaló que ya se trabaja en la identificación de los responsables de los actos violentos, y que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió carpetas de investigación para deslindar responsabilidades. Hasta ahora, solo se ha confirmado un detenido.

