Delincuente intentó huir lanzándose a un canal, pero la policía lo atrapó en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En la capital de Sinaloa, un presunto delincuente fue detenido recientemente en el libramiento Benito Juárez, cerca de La Costerita, al sur de la ciudad de Culiacán. De acuerdo con información extraoficial, se le acusa de robar vehículos y de portar un fusil AK-47, conocido como cuerno de chivo; sin embargo, el hombre no se entregó fácilmente, pues intentó escapar de las autoridades.

El sujeto, cuya identidad aún se desconoce, fue perseguido por agentes de la Guardia Nacional tras detectar la presencia de una unidad Cupra que coincidía con un reporte previo. Los oficiales comenzaron a acercarse, pero el presunto responsable aceleró la camioneta. Una vez interceptado, intentó bajar del vehículo y se lanzó al agua de un canal de riego, para después huir a pie, aunque finalmente fue alcanzado por las autoridades federales.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que tanto el hombre como los indicios asegurados se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal, para que continúe con las investigaciones correspondientes. Las fuentes oficiales aún no han precisado el tipo de cargos que se le imputarán; se espera que en los próximos días surjan nuevos detalles, y en TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier actualización.

Por otra parte, según elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en otro punto de la ciudad, específicamente en el residencial Montecarlo, policías estatales fueron notificados por el C4i acerca del robo de un vehículo de la marca Volkswagen, línea Jetta. Es importante destacar que, si alguien reconoce alguna de las unidades, se le solicita acudir a las dependencias mencionadas y acreditar la propiedad del automóvil.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

