Fiscalía de BC investigará la causa de muerte de 'Chicles' tras enojo de la comunidad

Tijuana, Baja California.- El pasado 30 de septiembre falleció el perrito Chicles, bastante popular por participar en las carreras deportivas en Tijuana. Se generó todo un revuelo porque los ciudadanos exigen justicia al presuntamente sospechar que la causa de su muerte fue un envenenamiento; además, su cuidador confirmó que efectivamente entregó el cuerpo a las autoridades.

Héctor Flecha Hernández realizó una transmisión en vivo donde explicó el proceso que sigue para descubrir si alguien está implicado en el deceso: "No quiero quedarme con la duda de qué fue exactamente lo que le causó la muerte a Chicles. Ya me puse en contacto con la fiscalía. Ya tienen el cuerpo y se le va a realizar una necropsia’, les confesó Hernández a todos aquellos que están preocupados.

Además, según el denunciante, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California está revisando las grabaciones de cámaras de seguridad, pues en una de ellas se observó al animal correr asustado tras el paso de un vehículo; en las siguientes se le aprecia, según su compañero de vida, algo "mareado", lo cual reaviva las sospechas que deberá atender el Ministerio Público.

Se dice que murió por envenenamiento

"Viendo las cámaras hay un carro que pasa muy rápido y él (Chicles) sale corriendo; no se ve que lo atropellen, pero él corre, como asustado. En otros videos ya lo veo mareadito, tambaleándose", aseveró, para después añadir que sí pensó en cremar su cuerpo pero prefirió no hacerlo: "Me arrepentí, yo lo iba a cremar, pero no iba a saber de qué murió; yo quiero saber, la sociedad quiere saber. Veo videos, fotos (de Chicles) y se me quiebra la voz".

Evidentemente, hasta el momento de la elaboración de esta nota no han sido entregados los resultados; se espera que estén listos en un periodo de dos a cuatro días. En nuestro medio estaremos al tanto de cualquier avance que surja respecto a este caso que causó enorme conmoción y molestia entre los habitantes de la comunidad y en el mundo digital donde todavía hay comentarios se gente indignada.

Fuente: Tribuna del Yaqui