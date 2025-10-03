Fiscalía de Tlaxcala investiga muerte de Humberto Becerril, exrector de la UTT

Tlaxcala, Tlaxcala.- Humberto Becerril Acoltzi, exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), fue encontrado sin vida la madrugada de este jueves 2 de octubre de 2025, un día después de ser reportado como desaparecido en el municipio de Apetatitlán. Los primeros reportes indican que el exrector se encontraba la tarde del miércoles 1 en compañía de otra persona cuando habría sido víctima de un presunto asalto.

Esto se sabe sobre la muerte del exrector de la UTT

El hallazgo de la víctima ocurrió al interior de un inmueble ubicado en la comunidad San Miguel Contla. Un hombre en situación de calle denunció ante las autoridades que ingresó al lugar para resguardarse del frío, sin embargo, halló los cuerpos y salió a pedir ayuda, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes corporaciones del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal.

Exrector de la UTT, Humberto Becerril, es encontrado sin vida en Tlaxcala. Foto: Facebook

Dentro del inmueble fueron localizados los cuerpos de dos hombres, acompañados de una cartulina con un 'narcomensaje' de advertencia que, según medios locales, hacía referencia a un doble homicidio "por no pagar a tiempo". La escena del hallazgo quedó acordonada por agentes de la Policía Municipal, Estatal y de la Guardia Nacional, quienes pidieron apoyo a personal de Servicios Periciales para recaudar evidencia, levantar los cuerpos e identificarlos.

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala (FGE) confirmó que una de las víctimas era Humberto Becerril, mientras que el otro cuerpo correspondía a un hombre identificado como César N. Las autoridades estatales anunciaron que ya se realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado avances concretos sobre posibles detenidos ni sobre las circunstancias exactas del homicidio.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala expresó su profundo pesar por la muerte de Humberto Becerril, resaltando su trayectoria y su contribución significativa a la educación superior tecnológica en Tlaxcala. La institución destacó el legado académico que dejó, su papel en la formación de diversas generaciones de estudiantes y su compromiso con el fortalecimiento de la educación en la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui