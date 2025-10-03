Forzaba a una menor a intimar con hombres a cambio de dinero; ya fue condenado en Edomex

Huixquilucan, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes que fue dictada una sentencia de 28 años, 1 mes y 15 días de prisión en contra de Ángel Olvera Neri, tras ser encontrado penalmente responsable del delito de explotación sexual en agravio de una persona menor de edad. La condena es el resultado de un proceso de investigación y judicialización efectuado por dicha institución.

Según las evidencias presentadas por el Ministerio Público durante el juicio, se demostró que los hechos ocurrieron en agosto de 2024. En esa fecha, el ahora sentenciado coaccionó a la víctima para que sostuviera encuentros de índole sexual con otro individuo a cambio de una retribución económica. La investigación demostró que Olvera Neri utilizó amenazas de violencia física para someter la voluntad de la menor e impedir que denunciara los hechos.

Una vez que la FGJEM tuvo conocimiento del caso, inició las diligencias correspondientes que permitieron identificar a Ángel Olvera Neri como el presunto responsable. Con base en las indagatorias, un juez de control emitió una orden de aprehensión en su contra. Tras su detención, el individuo fue ingresado a un Centro de Prevención y Reinserción Social de la región, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso legal.

Al término del juicio y tras la valoración de las pruebas aportadas por la Fiscalía mexiquense, el juez dictó la sentencia condenatoria contra Ángel Olvera Neri. Además, la autoridad judicial le impuso el pago de una multa y una reparación del daño moral fijada en 1 millón 343 mil 533 pesos, en total. Como parte de la sentencia, también se decretó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La #FiscalíaEdoméx obtuvo de un Juez una sentencia mayor a 28 años de prisión, en contra de Ángel Olvera Neri, a quien encontró penalmente responsable del delito de en su modalidad de explotación sexual en agravio de un menor de edad en el municipio de #Huixquilucan.… pic.twitter.com/SB1TOJlIEO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 3, 2025

Fuente: Tribuna y FGJEM