FUERTE accidente en Ciudad Obregón: Motociclista atropella a bebé de 2 años y se da a la fuga

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche de este jueves 2 de octubre de 2025 en inmediaciones de la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un fatal accidente: Un conductor atropelló a un bebé de solo dos años de edad. Lamentablemente, la víctima fue hospitalizada, mientras que el responsable huyó de la escena.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los sucesos ocurrieron ayer, jueves 2 de octubre, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local en el cruce de las calles Tito Guízar y Rodolfo Campodónico, en la colonia ya mencionada de Ciudad Obregón. Testimonios reportaron que el pequeño, de apenas dos años de edad, se encontraba cerca de su vivienda cuando fue embestido por el conductor de una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron en la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Tras el impacto, el niño quedó tendido sobre el pavimento con visibles lesiones, mientras el responsable aceleró y se dio a la fuga sin detenerse a auxiliarlo. Los vecinos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al menor.

Debido a la severidad de sus lesiones, el infante fue trasladado a un hospital de la localidad, donde fue ingresado en estado delicado de salud. A la fecha de publicación de esta nota, su condición ha sido reportada como reservada por el personal médico; los familiares de la víctima no han dado declaraciones públicas sobre el caso.

Como parte de la atención al caso, elementos de la Policía Municipal y Tránsito de Cajeme, en coordinación con oficiales la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) iniciaron un operativo en distintos puntos de la ciudad con la intención de dar con el paradero del motociclista prófugo; no obstante, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha logrado localizar al responsable.

Por otra parte, se informó que la carpeta de investigación quedará bajo seguimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que integrará las evidencias recopiladas por peritos y testimonios de los testigos presentes en la escena.

Fuente: Tribuna del Yaqui