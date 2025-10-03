Hallan muerto a sujeto que cumplía 77 años de cárcel en Durango; mató a su propia novia

Durango, Durango.- El caso de Jonathan Salomé Hernández Gueta, sentenciado a 77 años de prisión por el feminicidio y desaparición de Karla Nallely Reyes, llegó a un abrupto final. El pasado martes 30 de septiembre, Hernández Gueta fue localizado sin vida en el interior de su celda en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Durango. Según el informe oficial, el hallazgo fue realizado por personal de custodia durante una ronda de vigilancia.

A pesar de la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la intervención de los servicios médicos del centro, se confirmó que el interno ya había muerto. La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación y ordenó la necropsia para determinar de manera concluyente la causa del fallecimiento. Si bien la línea de investigación apunta a una autolesión, las autoridades adelantaron que se agotarán todos los peritajes para esclarecer las circunstancias.

Este desenlace pone fin a un proceso que conmocionó a la sociedad duranguense. En septiembre de 2024, la desaparición de Karla Nallely Reyes, una joven de 23 años de edad, movilizó a la comunidad. Durante la búsqueda de la víctima, se pudo determinar que la última persona que estuvo con ella fue su pareja sentimental Jonathan, con quien estuvo tomando hasta altas horas de la noche en el fraccionamiento Río Dorado, y que empezó agredir a la joven hasta ocasionarle la muerte.

Después de esto el feminicida decidió cortar partes de su cuerpo y arrojar los restos por diferentes puntos de la ciudad. Las investigaciones subsecuentes llevaron a la detención de Hernández Gueta, quien mantenía una relación laboral y sentimental con la víctima. Su confesión durante el proceso fue clave para que el 10 de octubre de ese año fuera sentenciado por los delitos de feminicidio y desaparición forzada.

La condena fue una de las más severas dictadas en la entidad, fue vista como un precedente en la lucha contra la violencia de género. Más allá del cierre del caso penal, la muerte de Hernández Gueta bajo custodia del Estado pone el foco en un desafío persistente, la salud mental dentro de los centros penitenciarios. Fuentes internas habían reportado que el sentenciado presentaba cuadros depresivos durante su reclusión.

Fuente: Tribuna