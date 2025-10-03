Hombre asesina a su esposa con hacha en Villa Juárez; es detenido después de darse a la fuga

Benito Juárez, Sonora.- Como ayer jueves 2 de octubre te informamos en TRIBUNA, un sujeto asesinó a su esposa con un hacha y después huyó de la escena del crimen; tras ello, las autoridades informaron que el responsable de los hechos habría sido capturado. Lo anterior sucedió en la comunidad de Villa Juárez, que pertenece al municipio de Benito Juárez, en el sur de Sonora.

De acuerdo con información que se compartió ayer, el hombre asesinó a su mujer utilizando el arma blanca entre las calles Plan de Ayala, entre Santos Degollado y División del Norte. La víctima fue identificada como Dorinda 'N', de 74 años de edad aproximadamente. El hombre se llamaría Rafel 'N' y, según los reportes, atacó a la mujer en repetidas ocasiones con el objeto punzocortante hasta quitarle la vida, para después darse a la fuga.

Los vecinos del sector, consternados por los hechos, dieron rápido aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencia y pidieron la captura del hombre. La Policía Municipal, Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aseguraron la escena del crimen y posteriormente realizaron un operativo para dar con el paradero del sujeto.

Tras una intensa búsqueda, lograron detenerlo y quedó bajo custodia de las autoridades, que seguirán con las investigaciones para esclarecer el móvil y la situación jurídica del presunto responsable de los hechos. Además, en la zona se reforzó la vigilancia, ya que los vecinos del sector aseguraron sentir miedo. El cuerpo de Dorinda 'N' fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley y será resguardado hasta que sus familiares lo reclamen legalmente.

Feminicidios en Sonora

En noticias relacionadas, hay que recordar que el pasado 29 de septiembre fue detenido un policía municipal de Nogales por el feminicidio de una mujer. Preguntamente, el oficial habría entablado una discusión con un grupo de personas y entró a su casa para sacar su arma y disparar al aire; tras esto le dio a la mujer por la espalda y ella perdió la vida poco después. El elemento fue detenido y está en manos de la FGJES, que está realizando las investigaciones necesarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui