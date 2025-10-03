Mañana violenta en Zacatecas: IMÁGENES muestran bloqueos carreteros y quema de vehículos

Zacatecas, Zacatecas.- Durante las primeras horas de este viernes 3 de octubre de 2025, Zacatecas enfrentó una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintas regiones del estado, los cuales generaron afectaciones en varias rutas federales y locales. Entre los incidentes más destacados se encuentra el incendio de un autobús de pasajeros y un vehículo particular sobre la Carretera federal 45, a la altura del Cerro de Chilitos, en Fresnillo.

Simultáneamente, se reportaron bloqueos en las vías hacia Sombrerete, así como en rutas con dirección a Ciudad Cuauhtémoc y Enrique Estrada. La Guardia Nacional informó también sobre la quema de unidades rumbo a Calera, en la zona cercana a la caseta de cobro, aumentando la alerta en la región.

#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre total de circulación por incendio de vehículo cerca del km 027+000 de la carretera Zacatecas-Durango, tramo Zacatecas- Víctor Rosales. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/pG5Gyi1Xi3 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 3, 2025

Otros tramos carreteros afectados incluyen, según los reportes oficiales:

Carretera Guadalajara-Malpaso, específicamente en el kilómetro 273+600

La carretera Zacatecas-Saltillo, en el kilómetro 21+500

Carretera La Chicharrona-Cuencamé, cerca de los kilómetros 050+000 y 049+800.

Además, la vía Zacatecas-Durango registraron incendios en diversos puntos, incluyendo los km 054+300, 027+000, 070+500 y 057+050.

Reportan ataques armados en la entidad

Durante estos eventos, se reportó al menos un enfrentamiento armado en el municipio de Sombrerete. Si bien no se han reportado heridos ni víctimas mortales, informes preliminares señalan que algunas personas presentaron crisis nerviosa debido a la quema de las unidades en las que se trasladaban, aunque hasta el momento ninguna autoridad de Zacatecas ha emitido declaraciones oficiales sobre los hechos.

El desarrollo de estos incidentes continúa afectando la circulación en rutas clave del estado, al tiempo que han generado preocupación entre automovilistas y habitantes cercanos a las zonas afectadas. Autoridades de seguridad federal y local mantienen vigilancia en los puntos críticos, aunque aún no ha sido publicado un pronunciamiento oficial sobre la situación en las carreteras.

Esto es el municipio de #Sombrerete Zacatecas este viernes por la madrugada. Está relacionado a los bloqueos con vehículos incendiados. pic.twitter.com/kqMgJmpxtB — Reportero Ángel Martínez (uD83DuDC24) (@JOSEANGELMART18) October 3, 2025

Se recomienda a los conductores y residentes de Zacatecas extremar precauciones al transitar por las rutas mencionadas, y mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la Guardia Nacional y de las autoridades locales en caso de nuevas contingencias o alteraciones en el flujo vehicular.

#TomePrecauciones en #Zacatecas continua cierre total de circulación por #VehiculoIncendiado cerca del km 054+300 de la carretera Zacatecas - Durango. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui