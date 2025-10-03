Nace bebé a bordo de patrulla en Hermosillo; policías asistieron a la madre en el parto

Hermosillo, Sonora.- Lo que comenzó como un turno de vigilancia de rutina en la colonia Laura Alicia Frías, de Hermosillo, se transformó en una demostración de servicio comunitario por parte de dos agentes de la Policía Municipal. Los oficiales Benito Guadalupe Sesma Serrato y Manuel Rodrigo Ochoa Escalante brindaron asistencia crucial a una mujer embarazada que entró en labor de parto en la vía pública, culminando con el nacimiento de un bebé a bordo de su unidad oficial.

El suceso se originó tras recibir un reporte de emergencia que alertaba sobre una mujer con contracciones avanzadas. Los agentes localizaron a la futura madre en las calles Constelación Cetus y Constelación Cifnos. Al evaluar la situación y observar los claros signos de urgencia, tomaron la decisión de trasladarla de inmediato al Hospital Integral de la Mujer para asegurar que recibiera atención médica. Sin embargo, el plan se vio alterado por la rapidez de los acontecimientos.

Durante el trayecto, sobre el bulevar Progreso y la calle Agustín Zamora, el nacimiento se volvió inminente. Actuando con prontitud y calma, los oficiales detuvieron la patrulla para convertirla en una sala de partos improvisada y prestar los primeros auxilios. "Ya estaba la cabecita de afuera", relató posteriormente uno de los agentes, describiendo el momento en que se vieron en la necesidad de intervenir directamente para recibir al recién nacido. Con cuidado, asistieron a la madre y sostuvieron al bebé en sus primeros segundos de vida.

La coordinación fue clave, ya que en ese preciso instante arribó una ambulancia de la Cruz Roja. El personal paramédico se unió al esfuerzo, completando el procedimiento de manera segura, realizando el corte del cordón umbilical y estabilizando tanto a la madre como al bebé. Los oficiales describieron al recién nacido como un niño de apariencia saludable y fuerte. "Estaba grande, blanco, muy bonito… y unas manotas tenía", detalló uno de ellos, destacando la vitalidad del pequeño.

ud83dudc6eu200du2642ufe0fud83dude94 Policu00edas apoyan nacimiento de bebu00e9 en la vu00eda pu00fablica ud83dudc76u2728Durante recorridos de prevenciu00f3n y vigilancia en la... Posted by Policu00eda de Hermosillo on Friday, October 3, 2025

Finalmente, madre e hijo fueron trasladados al hospital, donde quedaron bajo supervisión médica y se reportaron en buen estado de salud. La intervención de los oficiales Sesma Serrato y Ochoa Escalante, reconocida por la propia corporación municipal, deja en claro la naturaleza multifacética del trabajo policial, que a menudo exige ir más allá de las tareas de prevención delictiva para ofrecer apoyo a la ciudadanía en momentos críticos.

Fuente: Tribuna y Policía Municipal de Hermosillo