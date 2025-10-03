Otro golpe a La Barredora: Capturan en Tabasco a 'El Coyote', líder de brazo armado

Villahermosa, Tabasco.- Autoridades federales y estatales confirmaron la detención de un individuo identificado como Guadalupe 'N', alias 'El Coyote', quien es señalado como el presunto líder de una célula criminal con operaciones en Tabasco. La captura se tuvo lugar en la ciudad de Villahermosa, como resultado de un operativo conjunto entre diferentes corporaciones de seguridad, diseñado para fortalecer la seguridad en la región.

La aprehensión fue producto de la colaboración entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Según el informe oficial, los agentes le marcaron el alto al vehículo en el que se transportaba Guadalupe 'N'.

Tras una verificación se determinó que la unidad contaba con un reporte de robo vigente, por lo cual se procedió a una inspección del automóvil. Las fuerzas de seguridad localizaron un arma larga, un aditamento tipo tubo lanzagranadas, un cargador y 30 cartuchos útiles. Además, se incautaron un paquete con aproximadamente 3.9 kilos de hierba con las características de la marihuana y diversas dosis de una sustancia que se presume es metanfetamina.

Fuentes de inteligencia vinculan a 'El Coyote' con el grupo delictivo conocido como La Barredora, donde presuntamente encabezaba un brazo armado. Dicha organización ha sido asociada a delitos de alto impacto como la extracción ilegal de hidrocarburos (huachicol fiscal), secuestro y extorsión. Esta detención se suma a la reciente captura de Hernán Bermúdez Requena, señalado como el principal líder de la misma organización.

Tras el arresto, a Guadalupe 'N' se le leyeron sus derechos constitucionales y, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para iniciar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica. Esto sucede unos días después de que se logró detener en Tlajomulco, Jalisco, a un hombre de 32 años identificado como Gustavo 'N', alias 'El Viejón', señalado como jefe operativo de La Barredora.

Fuente: Tribuna