Reportan 'levantón' de escolta del hijo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.- Se reportó la privación de la libertad o 'levantón' de un policía estatal que presuntamente fungía como escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la información extraoficial, el hombre fue 'levantado' en la colonia Renato Vega Alvarado. Presuntamente, cinco hombres armados lo habrían subido a un vehículo en contra de su voluntad y sería el propio hijo de Rubén Rocha Moya quien habría comunicado el hecho a las autoridades.

Después de reportarse el hecho, se desplegó un intenso operativo policiaco y se logró detener a uno de los presuntos responsables en una gasolinera. Medios locales reportaron que hubo un civil abatido y otro detenido. El portal de Línea Directa reportó que el policía estatal que fue 'levantado' logró ser rescatado después del operativo especial.

El escolta habría sido rescatado en el sector de Villa Bonita, al sur de la ciudad. Ahí se habría registrado el enfrentamiento a balazos donde un presunto delincuente fue abatido. Hasta el momento no hay información por parte del Gobierno de Sinaloa, ni de parte del gobernador Rubén Rocha Moya.

Este no es el primer ataque en contra de los escoltas de la familia del gobernador; hay que recordar que el pasado 23 de septiembre, se informó del intento de despojo de la camioneta en la que viajaba la nieta de Rocha Moya, hija de Eneyda Rocha Ruiz quien es presidenta del Sistema DIF estatal. En ese hecho un grupo de hombres armados interceptó la camioneta y abrió fuego con armas largas, presuntamente AK-47 y AR-15. De ahí resultaron dos policías lesionados en el rostro y tórax que días posteriores fueron dados de alta del hospital. Mientras que la menor resultó sin lesiones.

Esperan que violencia vaya a la baja

El pasado jueves 2 de octubre, el gobernador afirmó que esperan que la violencia siga a la baja, esto después de que el pasado 1 de octubre la Fiscalía General del Estado reportó cero homicidios dolosos. "Pues eso ya hemos tenido otros días durante este periodo difícil, complicado; ojalá que el comportamiento este se siga dando a la baja", expresó Rúber Rocha Moya.

Según cifras de la misma Fiscalía General del Estado, el pasado 16 y 17 de agosto tampoco abrió ninguna carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui