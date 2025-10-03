Tenía dos impactos de bala: Hallan a hombre sin vida en domicilio al sur de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado con impactos de arma de fuego dentro de una vivienda en el fraccionamiento Villas del Sur, al sur de Hermosillo. El hallazgo activó un protocolo de seguridad coordinado por diversas corporaciones de seguridad durante las primeras horas de este viernes 3 de septiembre.

El hecho violento sucedió aproximadamente a las 6:42 horas, cuando un reporte al número de emergencias alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la cerrada Villa Morelos. Atendiendo el llamado, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo fueron los primeros en arribar al sitio, donde confirmaron la presencia de una persona sin vida al interior de un domicilio, procediendo de inmediato a acordonar el área para preservar la escena.

Minutos más tarde, se sumaron al operativo elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para reforzar el perímetro, mientras que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) tomó el control de las diligencias. De acuerdo con los informes iniciales, la víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, se encontraba en la sala de la vivienda y presentaba al menos dos heridas visibles de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al lugar como parte del protocolo, sin embargo, su intervención se limitó a confirmar oficialmente el deceso de la víctima. El equipo de Servicios Periciales se encargó del levantamiento de indicios balísticos y otras pruebas que serán integradas a la investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables. Por último, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

El domicilio donde fue encontrado el cuerpo del hombre

Este mismo viernes, otro hecho violento tuvo lugar en la capital de Sonora. Autoridades localizaron una cabeza humana con un mensaje del crimen organizado. Las corporaciones se desplegaron en la colonia Villa de Seris, donde tuvieron lugar los acontecimientos. Fue alrededor de las 23:00 horas cuando se localizó la cabeza dentro de un recipiente que fue dejado en el cruce de las calles No Reelección y Comonfort.

Fuente: Tribuna