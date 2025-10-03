Hermosillo, Sonora.- Un hecho violento más tuvo lugar en la capital de Sonora; este jueves 2 de octubre por la noche en Hermosillo se localizó una cabeza humana con un mensaje del crimen organizado. El terrorífico hallazgo alertó a las autoridades, que tuvieron un despliegue de fuerzas en la colonia Villa de Seris, donde tuvieron lugar los acontecimientos.

Según la información que se compartió, fue alrededor de las 23:00 horas cuando se localizó la cabeza dentro de un recipiente que fue dejado en el cruce de las calles No Reelección y Comonfort. Además del recipiente, había un mensaje del crimen organizado. Aunque no se dieron muchos detalles de la identidad de la persona, se sabe que la cabeza es de un sujeto masculino que tenía aproximadamente 45 años, con cabello y bigote de color negro. Hasta el momento de la publicación de esta nota, la víctima no fue identificada como tal.

Terrorífico hallazgo: Dejan cabeza humana con mensaje del crimen organizado en Hermosillo

Al sitio llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que procedieron a comenzar con las investigaciones correspondientes; para resguardar el área también llegaron agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública. De acuerdo a información extraoficial, las autoridades estarían investigando si el hecho tiene relación con un automóvil que fue incendiado en la colonia Haciendas del Sur, donde fueron encontrados restos humanos en el interior.

No es la primera cabeza que dejan en Hermosillo

Los medios contabilizan por lo menos dos casos similares en Hermosillo durante este año. La primera vez ocurrió el 19 de marzo en la colonia Revolución, donde también se dejó la cabeza junto con un mensaje del crimen organizado. El segundo hecho fue el 29 de junio cuando en el baño de un supermercado fue encontrado el cuerpo decapitado y la cabeza.

Ataque armado deja a hombre sin vida

En otro suceso del género policiaco, también en Hermosillo, se registró un ataque armado que dejó un hombre sin vida en la colonia Villas del Sur a las 6:42 horas, donde vecinos alertaron de detonaciones de arma de fuego y, al llegar la Policía Municipal, confirmó que había un hombre sin vida dentro de un domicilio en la cerrada Villa Morelos.

Fuente: Tribuna del Yaqui