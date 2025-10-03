Tragedia en Sonora: Tráiler choca contra auto familiar en Cajeme; confirman una mujer muerta

Hornos, Sonora.- Los accidentes vehiculares siguen a la orden del día en el estado de Sonora, y por desgracia, continúan cobrando vidas humanas. Uno de los más recientes ocurrió la noche de este jueves 2 de octubre de 2025, en la carretera rumbo al ejido de Hornos, en el municipio de Cajeme. Por desgracia, este siniestro dejó una víctima mortal y al menos dos personas gravemente lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron este jueves 2 de octubre, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, a la altura del panteón El Polvorín, justo después del último Oxxo de la comunidad en dirección hacia Tesopaco. Se detalló que, en ese punto, un tráiler de carga se impactó de frente contra un automóvil particular en el que viajaba una familia.

El choque cobró una vida y dejó heridos de gravedad. Foto: Facebook

El choque fue tan violento que la unidad menor quedó prácticamente destrozada sobre el asfalto. Las versiones preliminares señalan que la colisión se produjo cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, aunque hasta el momento no se han confirmado las causas oficiales. Testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), elementos del heroico cuerpo de Bomberos, de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes en conjunto trabajaron la liberar a los pasajeros. Lamentablemente, confirmaron que una mujer de la tercera edad perdió la vida en el lugar, pues quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad.

Por otra parte, se reportó que dos personas resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas de emergencia a un hospital de la zona. Su estado de salud fue reportado como crítico.

#Seguridad | Tráiler cargado con artículos de papelería queda varado y se registra rapiña en Sinaloa ??uD83DuDDD2?uD83DuDEA8https://t.co/3puUN63lL8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 3, 2025

Autoridades acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate; en tanto, elementos de la Guardia Nacional y Tránsito Estatal trabajaron en conjunto para desviar la circulación, pues el tramo quedó bloqueado por varias horas debido a los restos del tráiler y del automóvil siniestrado.

Peritos especializados en hechos de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente. Entre las diligencias se incluyó el levantamiento de evidencias en la carpeta de asfalto, la toma de testimonios de testigos y el análisis de las condiciones mecánicas de los vehículos involucrados. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado si el conductor del tráiler resultó lesionado o detenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui