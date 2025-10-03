Tras balacera y persecución, rescatan a escolta del hijo del gobernador Rocha en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En una intensa jornada en la ciudad de Culiacán, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno efectuaron un operativo que culminó con el rescate de un agente de la Policía Estatal Preventiva que había sido privado de su libertad. La acción, que incluyó un despliegue por tierra y aire, derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo una persona fallecida y tres más heridas, incluido el propio agente rescatado.

El hecho comenzó durante la mañana del pasado martes en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la capital sinaloense. La víctima, de nombre Alexander, elemento activo que se encontraba en su día de descanso, fue interceptado y secuestrado por individuos armados. Según información confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, el agente forma parte del equipo de seguridad asignado a la familia del gobernador Rubén Rocha Moya.

Inmediatamente después de recibir el reporte, se activó el protocolo de Código Rojo, movilizando de manera coordinada a elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal, y la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE). El objetivo principal fue localizar el vehículo en el que se habían llevado al oficial, una unidad que fue rápidamente identificada en la zona sur de Culiacán, iniciando así el operativo de rescate.

El seguimiento culminó en un enfrentamiento sobre la avenida Álvaro Obregón, una de las principales arterias viales de la ciudad, antes de su cruce con el libramiento conocido como La Costerita. Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos secuestradores fue abatido en el lugar, mientras que otros dos resultaron heridos. En su comunicado oficial, la SSP detalló: "Se logró rescatar al elemento, quien, producto de esta situación, resultó herido".

Paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (Gerum) acudieron al lugar para brindar atención médica a los tres lesionados, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales para su tratamiento. Tras controlar la situación, las autoridades aseguraron la escena y el vehículo utilizado por los agresores, un Toyota Corolla en cuyo interior se encontró armamento de alto poder y equipo táctico.

Fuente: Tribuna