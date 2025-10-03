Trasladan a exgobernador de Chihuahua César Duarte para comparecer ante la FGR en CDMX

Ciudad de México.- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, será trasladado este viernes a la Ciudad de México, con la finalidad de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en atención a una diligencia legal correspondiente a su proceso judicial ante esta instancia, informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua. El traslado se lleva a cabo "en atención al debido proceso y en cumplimiento estricto de la legalidad", aseguró el TSJ, que autorizó y coordinará la movilidad del exgobernador.

"Dicha comparecencia se lleva a cabo en cumplimiento al oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, emitido por esta autoridad el pasado 19 de septiembre de 2025", se indica en un comunicado de prensa difundido esta mañana, donde no me menciona sobre qué averiguación será su comparecencia, solo se asegura que será regresado este mismo día. En el documento se menciona que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, a quien no se identifica, autorizó el traslado del imputado para cumplir con esta actuación procesal, una vez realizada la revisión correspondiente de la solicitud.

Trasladan a César Duarte a la CDMX. Créditos: Internet

En el comunicado, el TSJ, detalla que para efectuar su traslado se cumple con lo siguiente:

El procedimiento es estrictamente legal y controlado.

El ciudadano César Duarte porta en todo momento su brazalete electrónico de localización.

El traslado se efectúa bajo la custodia de un grupo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuya única función, es garantizar su seguridad y retorno.

No existen desvíos, cambios de ruta ni modificaciones en las condiciones establecidas.

El desplazamiento obedece únicamente esta diligencia, sin incluir otras actividades adicionales.

La diligencia, afirma el Tribunal, se realizará en total cumplimiento y apego estricto a la ley.

¿De qué es acusado César Duarte?

César Duarte actualmente enfrenta un proceso penal en libertad por los delitos de peculado y asociación delictuosa durante su administración como gobernador de Chihuahua (2010-2016). Por estos delitos pasó dos años en prisión preventiva, sin embargo, una jueza de control determinó en mayo de 2024 que ya había cumplido el plazo máximo para estar detenido en esta condición.

Sin embargo, desde junio de 2024, Duarte está obligado a usar un brazalete de monitoreo electrónico, no puede salir de su ciudad (salvo excepciones como la presentada el día de hoy), y está bajo la vigilancia de elementos del Instituto de Servicios Previos al Juicio, dependiente del Tribunal de Justicia. Ante estas medidas, la defensa del exmandatario ofreció entregar el pasaporte de Duarte Jáquez para comprobar que no hay intención de sustraerse de la justicia.

Durante junio de 2024, el juzgado de El Paso, Texas, en Estados Unidos, desestimó la denuncia contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentada por Javier Corral, por presuntamente adquirir propiedades en EU con un valor de aproximadamente 25 millones de dólares, presuntamente desviados de los recursos del estado.

