Violencia en Sonora: Al interior de auto en llamas, hallan restos humanos calcinados

Hermosillo, Sonora.- La noche de este jueves, elementos de diferentes niveles del Gobierno del Estado de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un intenso operativo al sur de Hermosillo, la capital de la entidad, luego de que se reportara el hallazgo de un vehículo incendiado con un restos humanos calcinados en su interior. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 2 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en un terreno de monte ubicado entre las colonias Villas del Sur y Gaby Pereda. En ese punto, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo localizaron un automóvil sedán reducido casi en su totalidad por las llamas.

Autoridades investigan siniestro en Hermosillo. Foto: Facebook

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Hermosillo, quienes trabajaron para sofocar el fuego del vehículo. Una vez concluidas las acciones de enfriamiento, revisaron el automotor, el cual en su interior tenía al menos un cuerpo humano completamente calcinado, aunque se cree que serían más. Ante esto, escena del crimen quedó acordonada y fue entregada a personal Servicios Periciales.

Información extraoficial señala que, previo al descubrimiento del siniestro, se había emitido un Código Rojo por la privación ilegal de la libertad de una persona en el mismo sector, por lo que una de las líneas de investigación apunta a que ambos hechos podrían estar relacionados. Sin embargo, las autoridades indicaron que será necesario esperar los resultados de los análisis periciales para confirmar esta hipótesis.

Asimismo, datos extraoficiales señalaron que en los alrededores del automóvil fueron localizadas dos mantas presuntamente firmadas por un grupo criminal, aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no ha confirmado ni negado lo anterior.

Unidades de la Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional realizaron patrullajes preventivos en las colonias cercanas, con el objetivo de localizar posibles responsables, sin embargo, los resultados han sido negativos, ya que no se han reportado detenidos. Por otra parte, la Fiscalía informó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle los estudios correspondientes de identificación. Las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui