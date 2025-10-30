Agresión armada al norte de Hermosillo: Dan muerte a mujer en calles de la colonia Dunas

Hermosillo, Sonora.- La tarde noche de este jueves 30 de octubre, se registró un nuevo ataque armado en la colonia Dunas, al norte de Hermosillo, que resultó en el fallecimiento de una persona del sexo femenino. El hecho violento ocurrió sobre la avenida Miguel Negrete, poco antes de las 19:00 horas, lo que provocó una fuerte movilización por parte de las corporaciones militares y policiales.

Según los primeros informes, el suceso fue reportado al número de emergencias 911 por vecinos del área que escucharon detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes procedieron a revisar a la víctima. Lamentablemente, la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que confirmaron su deceso en el sitio a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Tras la confirmación del fallecimiento de la fémina, cuya identidad se desconoce, se desplegó un operativo de seguridad en la zona. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo, con el objetivo de preservar las evidencias y facilitar las labores de investigación.

Posteriormente, arribaron al lugar peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para iniciar con el levantamiento de indicios y la recolección de pruebas que puedan contribuir a esclarecer los hechos. el cuerpo de la víctima, una mujer de edad estimada entre los 35 y 40 años, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley y los procedimientos correspondientes para su identificación.

El cuerpo de la víctima quedó junto a un automóvil estacionado

Otro hecho violento sucedió ayer miércoles en Hermosillo. Fue en la colonia Solidaridad donde se reportó durante la noche un ataque armado al interior de una vivienda, dejando como saldo una víctima herida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:40 horas, en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Quiero y Sierra de los Mochomos, hasta donde acudieron elementos de los diferentes órdenes de Gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui