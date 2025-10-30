Alerta en Ciudad Obregón por hombre que intentó lanzarse desde el techo de una farmacia

Ciudad Obregón, Sonora.- La rápida intervención por parte de elementos policíacos y personal de los cuerpos de emergencias evitó una tragedia, cuando un hombre subió al techo de una farmacia ubicada frente la colonia Primero de Mayo, al sur de Ciudad Obregón, Sonora, aparentemente con la intención de arrojarse al vacío. Los primeros informes señalan que el hecho se registró durante la mañana de este jueves 30 de octubre de 2025.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron en el establecimiento situado en el cruce de las calles Jalisco y Obrero Mundial, cuando clientes y transeúntes que se movilizaban por el sector reportaron la presencia de un sujeto, cuya identidad y características se desconocen, arriba de la mencionada farmacia. Hasta el momento no se han revelado los motivos que llevaron al individuo a tomar esa decisión.

Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja, se trasladaron a la ubicación. En el lugar, los policías y los rescatistas estuvieron dialogando durante varios minutos con la persona en cuestión para evitar que lograra su cometido. Finalmente, los oficiales y los socorristas consiguieron bajar al hombre y ponerlo a salvo.

Finalmente, las autoridades trasladaron al afectado a un área segura para recibir atención médica y psicológica, pues se presume que podría padecer de sus facultades mentales, por lo que se espera un informe actualizado en las próximas horas. El suceso generó tensión y preocupación entre los testigos, quienes rápidamente solicitaron la intervención de las instancias correspondientes para ayudar al masculino.

Elementos policíacos y bomberos se movilizaron a la ubicación.

Mujer intenta quitarse la vida

En otro suceso similar, pero registrado el pasado sábado 25 de octubre en Ciudad Obregón, una mujer fue auxiliada luego de que tratara de atentar contra su vida en las calles Michoacán y Donato Guerra, en el conocido boulevard Ramírez. Trascendió que se trata de una fémina de entre 40 y 50 años de edad aproximadamente, quien presentaba signos de ahorcamiento cuando el personal médico y las autoridades locales acudieron al llamado de auxilio.

