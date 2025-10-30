Cae 'El Comandante', principal implicado en asesinato de los músicos B-King, y Regio Clown

Toluca, Estado de México.- Autoridades mexiquenses informaron este jueves sobre un avance en el esclarecimiento del homicidio de los músicos colombianos B-King, y DJ Regio Clown. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concretó la detención de un individuo identificado como Cristopher 'N', alias 'El Comandante', como resultado de una investigación que lo posiciona como responsable en el crimen que, según las autoridades, se gestó en un entorno de engaños, traición y disputas ligadas al narcotráfico.

Los restos de ambos artistas fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, a la altura del kilómetro 45.5 de la carretera México - Cuautla. Este hallazgo, que inicialmente fue un reporte sobre restos humanos no identificados, pronto se conectó con las alertas de búsqueda emitidas en la Ciudad de México por la desaparición de dos ciudadanos de origen colombiano, confirmándose posteriormente su correspondencia.

Las indagatorias de la Fiscalía han trazado una compleja red delictiva detrás de este doble homicidio. La principal línea de investigación sugiere que las muertes están directamente relacionadas con la distribución y comercialización de narcóticos, específicamente las drogas sintéticas conocidas como 2-CB (Tusi) y Coco Channel. Este oscuro negocio, según las pesquisas, se entrelaza con otras actividades ilícitas como la extorsión bajo la modalidad 'gota a gota', la privación de la libertad y el secuestro.

Hasta la fecha, las acciones coordinadas han resultado en la detención de 16 personas, de las cuales 10 son de nacionalidad extranjera, provenientes de Colombia, Venezuela, Cuba y España, por su presunta participación en uno o varios de estos delitos. Dentro de este entramado criminal, el papel de Cristopher 'N', 'El Comandante', emerge como uno de los prinicipales. Las investigaciones apuntan a que él fue el encargado de orquestar la atracción de las víctimas.

Aprovechándose de la confianza que DJ Regio Clown había depositado en él, 'El Comandante' le hizo creer que establecerían negocios juntos. Esta fachada de amistad y oportunidad profesional era, en realidad, un engaño premeditado en acuerdo con otros dos sujetos identificados con los alias 'El Pantera' y 'El Apá'. La ejecución del plan se desarrolló a lo largo de varios días.

El 11 de septiembre, por instrucciones directas de 'El Comandante', un hombre llamado Mariano 'N' fue asignado como chofer y asistente de las víctimas. Su primera tarea fue recoger a B-King en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de una camioneta Ford Expedition de color rojo. Días después, el 14 de septiembre, las víctimas asistieron a un evento denominado 'Sin Censura' en la Ciudad de México, siendo trasladadas por el propio Cristopher 'N' en una camioneta GAC GS8 verde, propiedad de su pareja sentimental.

El punto de no retorno ocurrió el 16 de septiembre. Ese día, 'El Comandante' contactó telefónicamente a Mariano 'N' y le dio la orden definitiva: por instrucciones de 'El Apá, fuera a la plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa. Las autoridades presumen que Cristopher 'N' sabía perfectamente que este traslado no era para una reunión de negocios, sino para llevarlos a un lugar donde serían asesinados. Se presume que el autor intelectual, 'El Pantera', habría pagado 200 mil pesos por la ejecución del crimen.

Detienen a Christopher ‘N’, alias ‘El Comandante’.

Es señalado como el autor intelectual del asesinato de los cantantes BKing y DJ Regio Clown en septiembre pasado. pic.twitter.com/PUIa4ZB3sy — Monica Garza (@monicagarzag) October 31, 2025

Un testigo proporcionó detalles escalofriantes, señalando que los músicos fueron ejecutados en un domicilio de la Ciudad de México propiedad de 'El Apá', quien también es dueño de un taller de reciclado en la colonia Renovación. En este taller se utilizan bolsas de plástico y rafia similares a las que envolvían los restos humanos hallados en Cocotitlán. Para el traslado y abandono de los cuerpos en el Estado de México, se habría utilizado un vehículo de características idénticas a la Ford Expedition roja que recogió a B-King en el aeropuerto.

El móvil del crimen, según la hipótesis de la Fiscalía, radica en el interés de 'El Pantera' por eliminar a 'DJ Regio Clown', supuestamente porque este último habría divulgado información sobre su identidad y, además, distribuía droga en los eventos 'Sin Censura' sin su autorización. Para asegurar el silencio de los implicados, 'El Pantera' habría amenazado a 'El Comandante', 'El Apá', Mariano 'N' y al resto de los participantes con una advertencia contundente: 'el primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar'.

Con la cumplimentación de la orden de aprehensión en su contra, Cristopher 'N' enfrenta ahora cargos por homicidio. Su detención, realizada por Policías de Investigación de la Fiscalía mexiquense, representa un paso crucial en una investigación conjunta en la que colaboran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes continúan trabajando para el total esclarecimiento de los hechos.

Capturan a quien ordenó asesinato de BKing y Regio Clown:



Es Cristopher Camacho, el “Comandante”, con quien se iban a ver los djs colombianos.



Era una trampa: el detenido ordenó matarlos por venta de 2CB, negocio de la Unión. pic.twitter.com/gUVw3dpKRm — Antonio Nieto (@siete_letras) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM