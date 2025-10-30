Capturan a 'El Colacho', sicario buscado por ataque armado contra cuatro mujeres en Vícam

Guaymas, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron la detención de José Antonio 'N', alias 'El Colacho'. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), este individuo es señalado por las autoridades investigadoras como un objetivo prioritario, presuntamente relacionado con la delincuencia organizada y partícipe en diversos crímenes violentos en la región.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión específica por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, así como por asociación delictuosa. Este mandamiento judicial forma parte de una investigación sobre un ataque armado ocurrido el pasado 4 de mayo de 2024 en la localidad de Vícam, municipio de Guaymas. Las víctimas fueron tres mujeres, identificadas como Evelyn Grisel 'N', Ninfa Guadalupe 'N' y una menor.

De acuerdo con el expediente, en esa fecha, las féminas viajaban a bordo de un vehículo Dodge Dakota blanco. Durante su trayecto, comenzaron a ser seguidas por una camioneta pick up de color gris. Sobre la avenida Jesús García, el vehículo de los agresores les cerró el paso, lo que provocó que el automóvil de las víctimas perdiera el control. Entre los ocupantes de la camioneta, presuntamente se encontraba José Antonio 'N'.

En ese momento abrieron fuego en contra de las afectadas. Tras estos hechos, las labores de investigación de la AMIC permitieron identificar a 'El Colacho' como uno de los probables participantes. Con base en las pruebas recabadas, un juez de control emitió la orden de aprehensión que finalmente fue ejecutada. La Fiscalía de Sonora informó que, además de este caso, el detenido está vinculado a por lo menos cinco carpetas de investigación más.

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 30, 2025

Era buscado por el delito de homicidio consumado, y cuenta con otras órdenes de arresto vigentes por homicidio calificado y lesiones graves. La FGJES reiteró su compromiso de desarticular a los grupos criminales que generan violencia. El siguiente paso en el proceso será presentar a José Antonio 'N' ante la autoridad judicial para buscar su vinculación a proceso y, posteriormente, una sentencia condenatoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora