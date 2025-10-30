Con su bebé en brazos, mujer logra escapar de su casa en llamas al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La rápida reacción de una madre y la eficiente coordinación de los cuerpos de emergencia ayudaron a evitar una tragedia durante el mediodía de este jueves 30 de octubre, cuando se registró un incendio en una vivienda de la colonia Insurgentes, al norte de la ciudad de Hermosillo. En el lugar, una mujer y su bebé de pocos meses de edad lograron salir del inmueble a tiempo y resultaron ilesos.

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 12:15 horas en un domicilio ubicado en las calles Opodepe e Israel González. Tras percatarse del inicio de un incendio en una de las habitaciones, la propietaria, de unos 30 años, tomó a su pequeño y salió corriendo del inmueble para ponerse a salvo antes de que la situación escalara. Tras esto, realizó el reporte a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de Hermosillo. Jorge Armando Mendívil Figueroa, oficial al mando, confirmó que el fuego se originó en un mueble de madera. "El reporte inicial indicaba la posible presencia de una persona en el interior, pero al llegar constatamos que la familia ya se encontraba fuera de peligro. Afortunadamente, no estuvieron expuestas ni al fuego directo ni al humo", detalló el oficial.

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja también se presentaron en el sitio para brindar atención médica. Tras una valoración médica, se determinó que tanto la madre como el bebé se encontraban en perfecto estado de salud, sin haber sufrido lesiones ni afectaciones por inhalación de humo. Los Bomberos controlaron el siniestro, limitando los daños materiales a la habitación donde comenzó el fuego.

Cuerpos de emergencia se hicieron presentes en el sitio

Ahora, las autoridades iniciarán una investigación para determinar el origen exacto de la conflagración, analizando si fue producto de una falla en la instalación eléctrica o si algún otro utensilio generador de calor estuvo involucrado.

Fuente: Tribuna del Yaqui