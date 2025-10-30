'El Chilte' pasará más de tres décadas en prisión de Hermosillo; mató a balazos a un joven

Hermosillo, Sonora.- El sistema de justicia de Sonora dio conclusión a un caso de alto impacto con la imposición de una sentencia a Martín Alejandro 'N', alias 'El Chilte', quien purgará una pena de 31 años y 3 meses de prisión. Este individuo fue encontrado penalmente responsable del delito de homicidio calificado, cometido en contra de de Jesús Francisco 'N', informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los hechos en cuestión se remontan al 4 de octubre de 2021 en la colonia Coloso, de Hermosillo. De acuerdo con la carpeta de investigación, alrededor de las 15:00 horas de aquel día, la víctima, de 26 años de edad, caminaba por la vía pública en el cruce de las calles Circunvalación y Juan Valencia. En ese momento, fue interceptado por el ahora sentenciado, quien iba a bordo de un vehículo, acompañado de otra persona.

El acusado utilizó un arma de fuego para agredirlo directamente, causándole lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial un conjunto de pruebas periciales, testimoniales y documentales, mismo que fue considerado suficiente para acreditar la participación del detenido en el crimen. Por lo cual, el juez le dictó a Martín Alejandro 'N' la pena de 31 años y 3 meses de cárcel.

La condena es el resultado de un trabajo de investigación y litigación por parte de la Fiscalía de Sonora, quien indicó que este tipo de resoluciones son parte fundamental de su estrategia para combatir la impunidad, asegurando que los actos que atentan contra la vida de las personas sean investigados a fondo y sancionados con el rigor que establece la ley, con el fin de procurar justicia para las víctimas y garantizar la seguridad de la comunidad.

