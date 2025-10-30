En 2025, 32 menores en Sonora han sido detenidos por portación de fusiles; FGR hace llamado a padres

Hermosillo, Sonora.- 32 menores en Sonora se han visto involucrados en hechos de alta criminalidad durante este 2025; así lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, en entrevista con los medios de comunicación en la capital de Sonora. Por eso, se realizó un llamado para los padres de familia de la entidad para que vigilen a sus hijos.

Sergio Méndez dijo que los jóvenes detenidos tienen entre 10 y 15 años de edad y que muchos de estos fueron asegurados portando fusiles y actuando en grupo, lo que reitera que los menores están siendo presas de las garras del crimen organizado. Méndez señaló que el año pasado, es decir el 2024, se registraron 52 detenciones de menores.

El delegado de la FGR enfatizó que los padres de familia tienen que vigilar a sus hijos, tienen que responsabilizarse, así como de ver las conductas de sus hijos, "porque de otra manera difícilmente vamos a poder detener este caminar de los adolescentes a un mundo criminal", explicó, al tiempo que afirmó que el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado es una de las prioridades de las autoridades.

Francisco Sergio Méndez señaló que se analiza una propuesta para duplicar o incluso triplicar las penas de las personas que involucren a menores de edad en actividades ilícitas. También dijo que están dando seguimiento a la información de que menores están siendo reclutados a través de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos.

"Es un tema reiterado, el que los padres de familia tienen que vigilar a sus hijos, tienen que responsabilizarse de ver la conducta de sus hijos cuando anden fuera de sus casas. Ya se propuso que se dupliquen o tripliquen las penalidades de aquellos infractores adultos, o sea mayores de edad, que anden acompañados de menores. Menores de 12 o 13 años con fusiles, entonces se entiende que andan en grupos", afirmó Méndez. Reiteró que el delito por el que detienen más menores de edad es por portación de arma. Cabe señalar que esta no es la primera vez que la FGR se pronuncia sobre el reclutamiento de menores, indicando que es necesario que los padres de familia estén atentos a sus hijos.

Fuente: Tribuna del Yaqui