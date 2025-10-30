García Harfuch informa captura de 'El Carnal', exjefe policiaco vinculado a La Barredora en Tabasco

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Leonardo Arturo 'N', exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, señalado por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con el exsecretario de Seguridad Pública tabasqueño Hernán Bermúdez Requena, ambos relacionados con la célula criminal conocida como La Barredora.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido (también identificado como 'El Carnal') es considerado un operador clave dentro de una red delictiva dedicada a extorsiones, secuestros, venta de drogas y homicidios registrados en la región de Tabasco: "El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo 'N', identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco", dijo el funcionario.

Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021", se lee en el comunicado de García Harfuch.

Operativo de captura en Chiapas

El arresto de Leonardo Arturo 'N', ocurrido el miércoles 29 de octubre, fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), la Fiscalía de Tabasco, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

Tras su aprehensión, el exfuncionario fue puesto a disposición de la FGR y se prevé que en las próximas horas sea trasladado a la Ciudad de México (CDMX), donde enfrentará cargos por delincuencia organizada, corrupción y vínculos con grupos criminales. Fuentes federales confirmaron que su detención se enmarca dentro de un operativo nacional que busca desmantelar las redes de complicidad entre exservidores públicos y organizaciones delictivas que operan en el sureste del país.

¿Quién es 'El Carnal'?

Leonardo Arturo 'N', de 55 años, fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco el 5 de febrero de 2021, durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena. De acuerdo con reportes de inteligencia de la SSPC, el exmando policial fungía como operador regional del CJNG, con influencia en los municipios de Centro, Cárdenas y Huimanguillo, donde presuntamente encabezaba actividades ilícitas como cobro de piso, tráfico de drogas y amenazas a empresarios locales.

Asimismo, se le vincula con la red de protección institucional que habría favorecido las operaciones de La Barredora, una célula criminal con presencia en el Golfo de México y conexión directa con el CJNG. Las investigaciones también apuntan a su cercanía con Bermúdez Requena, actualmente bajo la lupa federal por presunto encubrimiento y abuso de poder.

