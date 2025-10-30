Golpe al crimen organizado en Sonora: Harfuch reporta captura del 'Tomate', objetivo prioritario

Ciudad de México.- La lucha contra el crimen organizado en el estado de Sonora continúa. Este jueves 30 de octubre de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Martín de Jesús 'N', alias 'Tomate', quien presuntamente sería integrante de la célula criminal 'Los Gigios' y un objetivo prioritario en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

El funcionario señaló que la captura ocurrió en Nogales, región norte de Sonora este jueves 30 de octubre. El operativo tuvo resultados positivos gracias a la coordinación entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), señaló García Harfuch mediante sus redes sociales.

La detención ocurrió este jueves, según García Harfuch. Foto: FGJES

El titular de Seguridad Federal apuntó que el 'Tomate', de 32 años de edad, es investigado por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con la célula 'Los Gigios', grupo vinculado con el narcotráfico, secuestro y homicidios. Asimismo, detalló que el hoy detenido es considerado un generador de violencia de tercer nivel en la región, por lo que era un objetivo prioritario para las autoridades.

Así fue la detención de 'Tomate' en Nogales

Las autoridades puntualizaron, mediante un comunicado, que el arresto se realizó este miércoles 29 de octubre de 2025 luego de recorridos de reconocimiento y trabajos de inteligencia coordinados entre distintas instituciones, incluidas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC. También participaron la AMIC y la FGJES.

En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús “N”, alias “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en la entidad.

Durante la operación, se le aseguraron 31 dosis de metanfetamina, droga que fue localizada al momento de marcarle el alto en la vía pública. Tras su detención, se le informaron sus derechos y se puso a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui