Hombre muere tras caer de puente peatonal en Tehuacán, Puebla; habría estado intoxicado

Tehuacán, Puebla.- La tarde del miércoles 29 de octubre de 2025, un hombre de aproximadamente 48 años cayó desde el puente peatonal que se ubica sobre la calzada Adolfo López Mateos, a la altura de Plaza Tehuacán, en el municipio de Tehuacán, Puebla. De forma preliminar, testigos señalaron que el individuo se encontraba visiblemente alterado y presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, por lo que se desplegó una intensa movilización en la zona.

De acuerdo con datos recabados por Telediario, paramédicos de Cruz Roja acudieron al llamado para brindarle los primeros auxilios al individuo, a quien posteriormente trasladaron al Hospital General de Tehuacán, en donde horas más tarde se reportó su muerte mientras estaba recibiendo atención médica. Una mujer, de quien se dijo era su hermana, llegó al lugar para convencerlo de bajar del puente, pero el sujeto mostró una actitud renuente.

Entre los daños que presentó se encontraron una posible fractura en la cadera y dolor lumbar. Cabe decir que el hombre perdió la vida horas después en el nosocomio donde era atendido", indicó el medio anteriormente citado sobre las lesiones que sufrió la persona en cuestión y que posteriormente lo llevaron a perder la vida.

uD83DuDEA8|| Elementos de Seguridad Pública atendieron un incidente en un puente peatonal de la calzada Adolfo López Mateos, a la altura de Plaza Teohuacan, en Tehuacán, donde un hombre fue auxiliado tras una situación de crisis. pic.twitter.com/CPVVjVr1X1 — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) October 30, 2025

Después de recibir el reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán se presentaron en el sitio e intentaron dialogar con el sujeto con la intención de ponerlo a salvo. A pesar de los esfuerzos por parte de los uniformados y su familiar, el individuo terminó cayendo desde varios metros de altura. Incluso se difundió un video en el que se observa cómo los agentes y su hermana intentan detenerlo.

Durante las labores de rescate, la Calzada Adolfo López Mateos fue cerrada temporalmente para evitar otro incidente. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las causas que llevaron al hombre a ponerse en riesgo y determinar si se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente. Las autoridades exhortaron a la población a pedir ayuda profesional en situaciones de crisis y a mantener la calma ante posibles episodios de alteración emocional.

Fuente: Tribuna del Yaqui