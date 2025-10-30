Incineran más de 2 toneladas narcóticos decomisados en diferentes municipios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de diversos operativos de seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sonora, coordinó la destrucción de un importante volumen de estupefacientes incautados en los últimos 2 meses en diferentes municipios de la entidad. En total, se incineraron 2 toneladas 147 kilos de narcóticos sólidos y se neutralizaron más de 159 litros de metanfetamina líquida.

El procedimiento, realizado en la ciudad de Hermosillo, forma parte de las acciones para desmantelar la cadena de suministro de organizaciones delictivas. Las sustancias destruidas estaban vinculadas a ocho carpetas de investigación por delitos contra la salud. El desglose detallado de los enervantes incinerados incluye una tonelada y 447 kilos de metanfetamina, 501 kilos de cocaína y 199 kilos de marihuana.

La destrucción de estas sustancias representa el esfuerzo coordinado entre diversas agencias que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Sonora. En los aseguramientos que dieron origen a esta acción participaron activamente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal.

Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR en Sonora, señaló que esta droga fue decomisada durante un periodo de 2 meses, principalmente en el sur del Estado, como en Ciudad Obregón, así como en puntos de revisión militar en la frontera, como en San Luis Río Colorado y Querobabi.

El aseguramiento de estos narcóticos representa para nuestra sociedad un alivio, representa un gran reconocimiento a nuestras fuerzas porque ya estos narcóticos que estamos viendo, ya no estarán en las calles, sale de la tentación del consumo de nuestros jóvenes", dijo el funcionario.

Para garantizar la legalidad y transparencia del proceso, la quema fue supervisada por personal del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Dichos organismos verificaron el peso y las características de las sustancias antes de su destrucción, certificando que el procedimiento se apegara a la normativa vigente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR