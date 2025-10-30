Le dieron 4 balazos: Sicarios irrumpen en vivienda de Hermosillo y atacan a un hombre; no hay detenidos

Hermosillo, Sonora.- La violencia volvió a azotar la capital de Sonora este miércoles. Durante las últimas horas del día, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Solidaridad luego de que se reportara un ataque armado al interior de una vivienda. Este hecho violento dejó una víctima herida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 29 de octubre de 2025, alrededor de las 21:40 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Quiero y Sierra de los Moshomos. Vecinos del sector alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar al menos cuatro balazos dentro del inmueble, lo que movilizó de inmediato a corporaciones policiacas y equipos de emergencia.

Los hechos ocurrieron este jueves en Hermosillo. Foto: Facebook

Al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes confirmaron el ataque y solicitaron apoyo de unidades de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En tanto, la zona fue asegurada mientras se activaba el Código Rojo ante la posibilidad de que los agresores continuaran en el área.

Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes y brindaron atención al afectado, quien presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Debido a que aún tenía signos vitales, lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica de urgencia. Hasta el cierre de esta edición se reportaba que el hombre permanecía bajo observación, aunque su estado de salud no fue detallado oficialmente.

Testigos señalaron que tras el ataque los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo, hacia un rumbo desconocido. Las autoridades desplegaron un operativo para encontrar a los presuntos responsables, sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este nuevo hecho violento.

#Seguridad | Le dieron dos balazos: Sicarios irrumpen en vivienda y ejecutan a hombre en Hermosillo uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/mzKjnmveFx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 30, 2025

Elementos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de casquillos y otros indicios balísticos en la escena. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los avances de la investigación, aunque se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emita información oficial sobre el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui