Liberan a menor de 13 años que le disparó a su madre por confiscarle el celular en Polanco

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dictaminó la liberación de Viggio 'N', un menor de 13 años de edad, quien es señalado por propinarle un balazo en el rostro a su propia madre identificada como Paula 'N', de 52 años, en hechos registrados en una vivienda de la zona de Polanco. El adolescente quedó bajo la custodia de su padre tras concluir que no existían elementos suficientes para mantenerlo bajo detención.

Mientras el joven fue puesto en libertad por las autoridades capitalinas, la madre se recupera del impacto de bala que recibió en la cara, el cual le provocó graves afectaciones de salud. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los hechos se registraron el pasado sábado 25 de octubre del presente año, cuando el presunto agresor estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en su domicilio ubicado sobre la calle Aristóteles, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue en ese momento que Paula 'N' sorprendió a su hijo realizando dicha acción y, como medida disciplinaria, confiscó el teléfono celular del menor. Molesto por la situación, Viggio 'N' tomó un revólver marca Rossi Interarms, modelo 685, calibre .38 Special, supuestamente propiedad de su padre, y abrió fuego contra su progenitora, impactando a la altura de la mandíbula, por lo que cual requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Otro joven de 11 años, identificado como el hermano menor del supuesto atacante, trató de defender a su madre, pero Viggio 'N' le propinó un golpe con la cacha del arma de fuego. El menor de 13 años huyó de la vivienda, aunque posteriormente fue localizado y detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Una vez aprehendido, los oficiales lo pusieron a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.

Luego de tomar conocimiento del caso se inició con la investigación correspondiente por lesiones y posible tentativa de homicidio. Sin embargo, según fuentes periodísticas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ordenó su liberación entre el 28 y 29 de octubre, a pesar de que no se detallaron criterios legales específicos que llevaron a esta decisión. No obstante, trascendió que las indagatorias se mantienen para esclarecer los hechos.

