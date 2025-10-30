Lo detienen por molestar civiles en Nogales y descubren que tiene orden de aprehensión

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, efectuaron la detención de un hombre identificado como Juan M. 'N', de 43 años de edad, por presuntamente molestar a transeúntes; sin embargo, resultó que el individuo contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar, la cual fue emitida por la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con el informe oficial proporcionado por Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 10:50 horas del miércoles 29 de octubre de 2025, cuando agentes policíacos se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre el bulevar del Márquez y calle del Duque, en donde detectaron la presencia del sujeto en cuestión molestando a civiles, aunque no se precisó de qué forma.

Fue en ese momento que los uniformados decidieron intervenir y le notificaron al infractor que sería presentado ante el juez cívico debido a que estaba cometiendo una falta administrativa. Al solicitar información sobre la persona el la Plataforma México, las autoridades corroboraron que tenía una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de Violencia Familiar en número de 3.

Posteriormente se notificó a personal de la Agente Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para que ejecutara la orden judicial. Juan M. 'N' quedó a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica, con base en las respectivas investigaciones sobre el caso en que se encuentra involucrado.

Lo detienen tras amenazar a su pareja e hija

En otro similar atendido por Seguridad Pública Municipal, Christian W. 'N', de 44 años, fue detenido tras causar daños materiales en una residencia que se localiza en la colonia Nuevo Nogales. Trascendió también que amenazó con matar a su pareja sentimental y a su hija menor de edad, en hechos registrados el pasado jueves 16 de octubre. El sujeto fue trasladado a las instalaciones del Centro de Atención Temprana, quedando a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui