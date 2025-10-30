Lo mataron en una cochera: Identifican a asesinado en colonia Machi López de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde-noche del miércoles 29 de octubre de 2025 ocurrió un ataque armado en la colonia Machi López, ubicada al norte de Hermosillo, Sonora, cuando un hombre fue ejecutado a balazos al interior de la cochera de su domicilio. El violento hecho activó el Código Rojo, por lo que elementos de las diferentes corporaciones policíacas se movilizaron hacia el sector y localizaron al sujeto con varios impactos de bala.

De acuerdo con información de medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 18:40 horas sobre la calle Mariano Jiménez, cuando sujetos armados irrumpieron en la propiedad y abrieron fuego en contra del individuo, quien fue identificado como José Enrique 'N', de 28 años de edad. A través de las líneas de emergencias del 9-1-1, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio, al igual que paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Tras la respectiva valoración, el personal médico confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que los uniformados procedieron a acordonar el perímetro. Asimismo, efectivos del Ejército Mexicano también se presentaron en el lugar y resguardaron las calles aledañas.

Trascendió que agentes de investigación localizaron once casquillos calibre 9 milímetros, además de dos casquillos y un cartucho calibre 5.7, un arma que, según corporaciones policíacas, cuenta con la capacidad de perforar chalecos antibalas. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro local.

Cabe mencionar que familiares del hoy occiso permanecieron en la escena del crimen mientras se llevaban a cabo las pesquisas. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal han informado sobre personas detenidas a causa de este homicidio. Tampoco se tienen datos sobre los responsables, por lo que se espera un informe detallado y actualizado por parte de las autoridades en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui