Muere chofer de tráiler tras ser arrollado por el tren en Nuevo León; intentó ganar el paso

Salinas de Victoria, Nuevo León.- La tarde de este jueves 30 de octubre de 2025, el conductor de un tráiler perdió la vida tras ser impactado por un tren sobre la carretera a Mamulique, casi a la altura de la carretera a Colombia, en hechos registrados en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. Según los reportes preliminares, el operador de la pesada unidad presuntamente intentó ganarle el paso a la locomotora, lo que derivó en el trágico accidente.

De acuerdo con informe oficial de Protección Civil del Estado, el mortal accidente ocurrió cerca de la carretera a Colombia y el entronque con la carretera a Mamulique, cuando, en un intento por ganar el paso, el operador del tráiler se precipitó y en ese momento fue embestido por el ferrocarril. Según datos recabados por Info 7 Nuevo León, el hoy occiso fue identificado preliminarmente como Pedro Ramírez González, de 60 años de edad y originario de la Ciudad de México.

En el sitio se descarta que haya más personas lesionadas. Se mantienen autoridades ministeriales y servicios periciales realizando labores en la zona del accidente", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

El citado medio detalló que, tras la aparatosa colisión, el fallecido salió proyectado hacia las vías a causa del choque y perdió la vida instantáneamente. Tras recibir el llamado, paramédicos y rescatistas de Protección Civil Municipal y Estatal confirmaron que el sexagenario ya no contaba con signos vitales. El área quedó acordonada y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Fatal choque entre tren y tráiler en Salinas Victoria



Protección Civil de Nuevo León reportó un choque ferroviario en el entronque a Mamulique, donde un tren de la empresa Kansas impactó contra un tráiler que transportaba aceites y lubricantes.

??En el sitio, el conductor… pic.twitter.com/vT9Ynf2Pez — MVS Noticias Mty (@MVSNoticiasMty) October 31, 2025

Muere conductora en Monterrey

En otro caso similar ocurrido la mañana de este miércoles 29 de octubre en la ciudad de Monterrey, la conductora de un automóvil tipo Matiz murió en un accidente de tránsito registrado sobre la calle José María Arteaga, entre Platón Sánchez y Álvaro Obregón. En un video captado por las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) se observa el momento en el que vehículo cruzó la vía sin ninguna precaución y se impactó con un camión de la ruta 105 Pueblo Nuevo.

Fuente: Tribuna del Yaqui