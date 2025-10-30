Mueren dos trabajadores de mina Buenavista del Cobre en Cananea; FGR abre investigación

Hermosillo, Sonora.- La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora inició una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de dos trabajadores en la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México en el municipio de Cananea. El objetivo principal de la indagatoria es determinar con precisión las causas del incidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Francisco Sergio Méndez, fiscal federal en el Estado, confirmó la apertura de la carpeta de investigación y detalló que se han puesto en marcha los procedimientos estándar para este tipo de casos. Como parte de las primeras acciones, se realizaron los peritajes iniciales en el lugar de los hechos. Asimismo, se ordenó la elaboración de dictámenes técnicos especializados, para reconstruir la secuencia de hechos.

Con esto se busca comprender los factores técnicos que pudieron haber contribuido al suceso. Aunque el evento fue catalogado en primera instancia como un accidente de índole laboral, la FGR ha atraído el caso para asegurar un análisis exhaustivo. Una de las prioridades actuales de la fiscalía es definir la competencia jurídica del caso; es decir, establecer si la responsabilidad final de la investigación y el eventual proceso legal recaen en el fuero estatal o en el federal.

"Independientemente de que después veamos el tema de la competencia legal, lo cierto es que es un hecho ocurrido en el Estado y se nos turnó en conocimiento legal", afirmó Méndez. El fiscal subrayó el compromiso de la institución con una investigación completa, asegurando que no se omitirá ningún detalle. "No vamos a dejar de analizar absolutamente nada en relación con la muerte de estos mineros", enfatizó.

Dentro de las líneas de investigación, la Fiscalía también verificará la información sobre la posible existencia de una tercera persona lesionada, versión que fue difundida por un dirigente sindical pero que aún no ha sido confirmada. La FGR reiteró que las indagatorias continuarán hasta agotar todas las vías posibles, con el fin de llegar a una conclusión clara y fundamentada, y garantizar que se procure justicia para las familias de los trabajadores afectados.

Fuente: Tribuna del Yaqui