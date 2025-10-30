Mujer ignora semáforo ROJO y choca contra PATRULLA en la Roma, CDMX: Accidente deja 3 víctimas

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 30 de octubre de 2025, se reportó un fuerte accidente en el cruce de las avenidas Chapultepec y Cuauhtémoc, en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX). Este siniestro involucró a una camioneta particular, la cual se impactó contra una patrulla de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El saldo fue de tres personas lesionadas y daños materiales de consideración.

De acuerdo con los primeros informes, todo ocurrió cerca de las 05:30 horas, cuando la conductora de una camioneta Volkswagen Tiguan de color negro presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, por lo que terminó chocando de frente contra la unidad oficial adscrita a la zona Vial 4 de la SSC. El impacto fue de tal magnitud que la patrulla giró varias veces antes de quedar sobre el camellón que divide el carril confinado del Metrobús de la Línea 3.

uD83DuDEA8 ¡Choque en Av. Chapultepec y Cuauhtémoc! Una patrulla y una camioneta se impactaron; servicios de emergencia acudieron al lugar



Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se hicieron presentes elementos de tránsito, quienes iniciar con las primeras acciones para socorrer a sus compañeros. Luego llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes, a bordo de la ambulancia 41, atendieron a los involucrados.

Tras la revisión inicial, confirmaron que tres personas resultaron heridas: la conductora de la camioneta y los dos oficiales que viajaban en la patrulla. Aunque los tres presentaban lesiones leves, los policías fueron trasladados a un hospital cercano para una valoración médica más detallada, ya que mostraban golpes en la cabeza y el torso ocasionados por el impacto.

Durante más de una hora, la circulación sobre avenida Chapultepec, en dirección al oriente, permaneció parcialmente cerrada. La patrulla terminó con severos daños en la carrocería y parabrisas, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la parte frontal. Además, el mobiliario urbano del camellón central resultó dañado tras el choque.

Autoridades de tránsito indicaron que será necesario el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y que los seguros de ambas unidades intervengan en los trámites de reparación. Hasta el momento, no se reportaron víctimas graves, pero sí pérdidas materiales considerables.

Fuente: Tribuna del Yaqui