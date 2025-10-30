Niño pierde parte de su dedo tras accidente en escuela de Hermosillo; sería víctima de ACOSO

Hermosillo, Sonora.- El acoso escolar continúa siendo una preocupación creciente en México, pues cada vez salen a la luz más casos que exponen la falta de control y seguridad dentro de los planteles educativos. En Hermosillo, un nuevo incidente ha vuelto a encender las alertas: un niño de apenas siete años sufrió la amputación parcial de un dedo de la mano derecha mientras se encontraba en clases dentro del internado Cruz Gálvez.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró la tarde del lunes 27 de octubre de 2025, alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, en las instalaciones ubicadas sobre la calle Revolución y el Callejón Cruz Gálvez. Se detalló que el menor participaba en una actividad del taller de carpintería cuando, en un momento de descuido, encendió de forma accidental una máquina de corte, lo que provocó la grave lesión.

Compañeros y personal docente reaccionaron de inmediato al percatarse del accidente. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al plantel para brindar los primeros auxilios y trasladar al menor a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como estable, aunque con una lesión irreversible en el dedo afectado.

El niño herido, víctima de acoso escolar en Hermosillo

Aunque las autoridades no han emitido aún una conclusión definitiva, versiones preliminares señalan que el incidente podría estar relacionado con una situación de acoso escolar entre compañeros. Las circunstancias aún son desconocidas.

Este caso se sumaría a una serie de hechos recientes que han puesto bajo escrutinio la atención y supervisión en instituciones educativas de Sonora. Apenas días atrás, en TRIBUNA te informamos sobre la sensible muerte de una niña tras no recibir atención médica oportuna luego de una picadura de alacrán en un kínder, lo que provocó indignación social y alerta sobre los protocolos en las escuelas de la entidad.

Se espera que las investigaciones sobre este siniestro avancen. Cualquier novedad será revelada por TRIBUNA en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui