No esperó a bomberos: Mujer policía rescata a hombre desmayado durante incendio en Nogales

Nogales, Sonora.- La valentía de la oficial Reyna Beatriz Ochoa Bustamante, del Departamento de Seguridad Pública Municipal de Nogales, fue crucial para salvar la vida de un hombre que se encontraba inconsciente dentro de un domicilio incendiado en la colonia Infonavit 5 de Mayo. Los hechos ocurrieron la noche de ayer miércoles 29 de octubre y tanto el civil como la agente recibieron atención médica por inhalación de humo y se reportan estables.

Según el informe policial homologado, alrededor de las 21:29 horas se recibió una alerta vía radiofrecuencia sobre un incendio en proceso en un departamento del tercer piso de un complejo habitacional, ubicado en la calle Cerrada del Cerro. Al arribar al lugar, las unidades de la Policía Municipal confirmaron la situación y fueron informadas por testigos presenciales que en el interior del inmueble afectado aún permanecía una persona.

Ante la urgencia de la situación y sin esperar la llegada de los equipos del Departamento de Bomberos, la oficial Ochoa Bustamante tomó la iniciativa de ingresar al departamento envuelto en llamas. En el interior, localizó a un hombre, posteriormente identificado como Ángel, de 46 años de edad, tendido en el suelo e inconsciente. La agente procedió a evacuarlo, arrastrándolo hasta una zona segura en el exterior del edificio.

Una vez a salvo, le brindó los primeros auxilios mientras sus compañeros coordinaban el traslado a un hospital. Ángel fue transportado al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención. El diagnóstico del médico de guardia confirmó que presentaba intoxicación por monóxido de carbono. La oficial Reyna Beatriz también fue valorada y diagnosticada con el mismo cuadro clínico, producto de su exposición al humo durante el rescate.

La policía Reyna Beatriz Ochoa fue atendida en un hospital

Ambos recibieron tratamiento y actualmente se encuentran fuera de peligro. Autoridades municipales y mandos de la corporación policiaca reconocieron públicamente el profesionalismo y la vocación de servicio de la oficial, destacando que su actuación pone en alto el compromiso de la institución con la seguridad y el bienestar de los habitantes de Nogales.

Fuente: Tribuna del Yaqui