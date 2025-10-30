Olores FÉTIDOS alertaron a vecinos: Hallan a hombre sin vida al interior de vivienda en Sonora

Guaymas, Sonora.- La tarde de este miércoles 29 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del sector Adolfo López Mateos, al sur del puerto de Guaymas, luego de que vecinos reportaran fuertes olores fétidos que provenían del interior de una vivienda. En el sitio encontraron un cuerpo sin vida. Aquí más información.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 29 de octubre de 2025, alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, cuando los habitantes de la avenida 3 alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 sobre la situación. Ante la sospecha de que algo grave había ocurrido dentro del inmueble se activó el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

#Seguridad | Le dieron dos balazos: Sicarios irrumpen en vivienda y ejecutan a hombre en Hermosillo uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/mzKjnmveFx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 30, 2025

Al acudir al sitio, agentes de la Policía Municipal de Guaymas ingresaron a la vivienda y descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre mayor, que se encontraba en avanzado estado de descomposición. La escena fue resguardada de inmediato por los policías mientras se solicitaba la intervención de peritos y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) de Sonora.

Elementos forenses realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte y el tiempo que habría permanecido sin vida. A la fecha de publicación de esta nota, la víctima no ha sido identificada oficialmente; sin embargo, de manera preliminar se informó que se trata de un hombre de entre 65 y 70 años de edad.

#Seguridad | Lo detienen en Nogales por ingerir bebidas embriagantes en la calle y golpear a policías uD83CuDF7BuD83DuDEA8https://t.co/k6T2AuuDjf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 30, 2025

Vecinos señalaron que el domicilio permanecía cerrado desde hace varios días, lo que habría generado la acumulación de olores que finalmente motivaron el reporte a las autoridades. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni indicios de violencia visibles al exterior del domicilio, por lo que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui