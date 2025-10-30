Otra mujer asesinada en Hermosillo: Presuntos sicarios le dispararon en la colonia La Cholla

Hermosillo, Sonora.- Por segunda ocasión, la noche de este jueves 30 de octubre, una mujer perdió la vida a consecuencia de una agresión armada en un domicilio del fraccionamiento La Cholla, al poniente de la ciudad de Hermosillo. El suceso activó un fuerte protocolo de seguridad de corporaciones de los tres niveles de Gobierno, quienes acudieron para atender el reporte y comenzar con las diligencias correspondientes.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 20:00 horas en una vivienda ubicada en la Avenida Vergel y la calle Peñaflor. El reporte fue generado a través del número de emergencias 911 por residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego, lo cual a su vez provocó el despliegue de las unidades de seguridad y de servicios médicos en este sector de la capital sonorense.

Al lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras valorar a la persona agredida, confirmaron que ya había muerto, declarando su fallecimiento en el sitio. La causa del deceso se atribuye a las heridas producidas por los impactos de proyectil, según el dictamen inicial. De manera extraoficial se dice que los agresores tocaron la puerta del domicilio y abrieron fuego contra la víctima cuando esta abrió.

Inmediatamente después, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal, procedieron a asegurar el perímetro. Personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para iniciar con el procesamiento de la escena del crimen y el levantamiento de evidencias.

Autoridades revisan el suelo en busca de casquillos percutidos

El cuerpo de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales. Esto sucede apenas unos minutos después de que otra mujer fuera asesinada en Hermosillo. Dicho crimen sucedió poco antes de las 19:00 horas en la colonia Dunas, donde presuntos sicarios abrieron fuego contra la víctima en la vía pública, mismo sitio donde perdió la vida.

