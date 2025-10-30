Reportan accidente múltiple en autopista Mazatlán-Culiacán; se incendia patrulla de la GN

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde de este jueves 30 de octubre de 2025 se registró un aparatoso accidente en la carretera Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 29, en donde se reportó que un tráiler doble remolque impactó a dos unidades de la Guardia Nacional (GN), provocando que una patrulla oficial se incendiara. Derivado del impacto y el incendio, la circulación por el carril de sur a norte se bloqueó, con lo que se generaron largas filas de vehículos.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, la unidad pesada chocó con una plataforma que se encontraba en la autopista, lo que derivó en que el chofer perdiera el control y se estrellara con las unidades de la Guardia Nacional. El tráiler, que transportaba tablaroca, se prendió en llamas de forma inmediata, al igual que una patrulla oficial. Además, otra unidad federal resultó con daños totales a causa del incidente.

Al reporte al número de emergencias, de inmediato se trasladaron elementos de Bomberos Veteranos quienes a bordo de un camión y una ambulancia llegaron a atender la emergencia como primeros respondientes, al igual que una ambulancia de AMEC, el servicio de auxilio de la autopista, que trasladó a tres elementos de la Guardia Nacional que resultaron heridos en el accidente, pero se desconoce su estado de salud", detalló el medio anteriormente citado.

#Estatal | La #autopista Mazatlán –Culiacán se encuentra cerrada completamente, de sur a norte, a la altura del kilómetro 29, colonia Mármol de Salcido (Mármol), debido a un accidente vehicular, reporta #PCSinaloa. Según los datos, tras el accidente, entre un tráiler doble… pic.twitter.com/OD6XQpnH5u — Ríodoce (@Riodoce_mx) October 30, 2025

Elementos de Protección Civil estuvieron supervisando las labores de rescate, mientras que Bomberos de Mazatlán ayudaron a sofocar las unidades siniestradas con la ayuda de dos camiones y una pipa de agua. De forma preliminar trascendió que el operador del tráiler presuntamente impactó también una pipa, lo que originó una fuga de combustible y estuvo originó el incendio en las unidades que se vieron involucradas en el percance.

Durante las acciones desplegadas en la zona, un bombero tuvo que ser trasladado a un hospital de Mazatlán para recibir atención médica especializada, aunque no se especificó qué problema de salud presentó. Por su parte, las autoridades de Sinaloa exhortaron a los automovilistas a tomar sus precauciones, y utilizar rutas alternas, mientras que los equipos de emergencia se encuentran realizando las maniobras necesarias para atender la situación.

uD83DuDEA8Elementos de la Guardia Nacional resultan heridos en accidente e incendio en la autopista Mazatlán–Culiacán uD83DuDE92 Cinco vehículos participaron en el choque del km 29+900. uD83DuDD25 confirma PC Mazatlán.uD83DuDC49 Se mantiene cerrado el carril de sur a norte. pic.twitter.com/jtHBfuxtjV — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui