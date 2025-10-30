'Revientan' casa de seguridad en Rosario Tesopaco; detienen a ocho con armas y explosivos

Rosario Tesopaco, Sonora.- Personal del Ejército Mexicano adscrito a la Cuarta Zona Militar de Sonora logró la detención de ocho individuos presuntamente pertenecientes a un grupo de la delincuencia organizada y el desmantelamiento de una casa de seguridad que era utilizada como centro de operaciones. El hallazgo tuvo lugar mientras los efectivos militares realizaban patrullajes de reconocimiento terrestre en la zona.

Durante estas labores, detectaron la presencia de personas armadas en las inmediaciones de un inmueble, lo que motivó la implementación de un dispositivo de seguridad perimetral. Tras un breve despliegue táctico, los soldados procedieron al aseguramiento de los sospechosos sin que se reportaran enfrentamientos armados. Al inspeccionar la propiedad, las fuerzas federales localizaron un importante arsenal.

Entre el material bélico asegurado se encuentran más de 40 artefactos explosivos de fabricación artesanal, tres armas largas de alto poder, una cinta de municiones con cartuchos calibre .50 para ametralladora pesada, más de 20 cargadores para diversos tipos de armamento y equipo táctico, como chalecos antibalas con placas balísticas. Además, en el lugar se hallaron tres vehículos que, se presume, eran utilizados por el grupo para sus actividades.

Tanto los ocho detenidos como el armamento, el equipo táctico y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal de los implicados y proceder conforme a derecho. Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno de México.

Cabe mencionar que este jueves 30 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sonora, coordinó la destrucción de un importante volumen de estupefacientes incautados en los últimos 2 meses en diferentes municipios de la entidad. En total, se incineraron 2 toneladas 147 kilos de narcóticos sólidos y se neutralizaron más de 159 litros de metanfetamina líquida.

Fuente: Tribuna del Yaqui