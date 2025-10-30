Se registra balacera al surponiente de Culiacán; reportan a un sicario abatido y otro herido

Culiacán, Sinaloa.- Derivado de una persecución registrada la mañana de este jueves 30 de octubre de 2025, personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Marina) y presuntos integrantes del crimen organizado sostuvieron un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Villas del Manantial, ubicado al surponiente de Culiacán, Sinaloa. De forma preliminar se informó que el saldo es de un muerto y un lesionado.

De acuerdo con información recabada por medios locales, dos automóviles con impactos de arma de fuego y un civil sin vida fueron localizados sobre la calle Manantial La Ciénega, entre Tenochtitlán y avenida Ramón López Velarde. Versiones extraoficiales señalan que el herido, identificado de forma preliminar como José Raúl 'N', de 24 años de edad, fue trasladado a un hospital bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en calidad de detenido.

Según los datos fue alrededor de las 9:35 de la mañana de este día cuando el servicio de emergencia 911 fue notificado sobre detonaciones de arma de fuego tipo ráfaga en el fraccionamiento Villas del Manantial, cerca del sector Las Estancias y del Aeropuerto Internacional de Culiacán, razón por la cual todas las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se trasladaron al sitio para atender la denuncia", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Hay un hombre ejecutado y un herido tras balacera en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Manantial, en el sector Aeropuerto, en #Culiacán. pic.twitter.com/OAFNMqVsVY — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 30, 2025

En cuanto al hoy occiso, fuentes locales indican que se trata de un masculino de aproximadamente 25 a 30 años de edad, complexión robusta y tez morena, quien presuntamente vestía con una playera de color negro y un pantalón de mezclilla. Elementos de Marina acordonaron el área y confirmaron la presencia de cuerpo sin vida que se encontraba tirado boca arriba con impactos de bala, así como un vehículo Kia y un Honda, línea Civic y blanco.

Trascendió que el Kia siniestrado, color cemento y modelo reciente, así como la otra unidad, tenían marcas de disparos en la carrocería, cristales, parabrisas y en uno de los neumáticos, además de que presentaba rastros de sangre al momento de ser localizado en la esquina de la calle Manantial de la Ciénega y Ramón López Velarde, por lo que fueron asegurados por las autoridades como parte de las respectivas pesquisas de ley.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con elementos del Ejército Mexicano, realizaron un despliegue de búsqueda por las zonas aledañas en busca de otros probables responsables. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes, así como de las averiguaciones previas en este violento hecho registrado en el sector Aeropuerto de Culiacán.

??Tras enfrentamiento entre autoridades y gatilleros, al menos un civil perdió la vida y otro más resultó herido en el fraccionamiento Villas del Manantial, cerca del sector aeropuerto, en Culiacán. pic.twitter.com/S4XQIbCucV — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui